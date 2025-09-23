Runjaic dopo il passaggio del turno dell’Udinese in Coppa Italia | Ci sarà la Juve ma c’è tempo prima di quella gara Su Zaniolo…

Runjaic dopo il passaggio del turno dell’Udinese in Coppa Italia: tutte le dichiarazioni dell’allenatore in conferenza stampa. Mister Runjaic ha parlato in conferenza stampa dopo il passaggio del turno dell’Udinese in Coppa Italia: sfiderà la Juve agli ottavi. PAROLE – «Volevamo passare il turno e ci siamo riusciti. Sappiamo che il Palermo è una realtà di Serie B ma molto forte, che punta molto sulle seconde palle tenendo la linea alta. Abbiamo inizialmente avuto qualche difficoltà ma poi siamo riusciti a mettere la gara sui nostri binari. Sono contento che Zaniolo sia riuscito a segnare, ha mostrato segnali della sua classe. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

