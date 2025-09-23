Rummenigge ricorda | Il gol più bello me lo hanno annullato Dovevo andare alla Juve ma ecco come Mazzola mi portò all’Inter

L’ex attaccante dell’Inter, Karl-Heinz Rummenigge, ripercorre alcune tappe della propria carriera in occasione dei suoi 70 anni. Karl-Heinz Rummenigge compie 70 anni giovedì e da sette decenni convive col pallone: da ragazzino “artigiano del calcio” a stella di prima grandezza da calciatore, quindi dirigente di riconosciuta fama internazionale. Oggi ha parlato a La Gazzetta dello Sport ricordando una carriera da Pallone d’Oro, che in Italia ha avuto una proiezione importante quando ha vestito la maglia dell’ Inter. DALL’INFANZIA AI GOL DI SAN SIRO – « Quando eravamo bambini, ci costruivamo i campi, a Lippstadt; tagliavamo l’erba, assemblavamo le porte di legno, e quando le scuole chiudevano per le vacanze per sei settimane, ogni giorno, solo pallone». 🔗 Leggi su Internews24.com

