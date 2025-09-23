Rummenigge | Il gol più bello me l’hanno rubato Dovevo andare alla Juve Il Trap al Bayern? Così l’ho convinto

Calcionews24.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. L’intervista Karl-Heinz Rummenigge compie 70 anni giovedì e da sette decenni convive col pallone: da ragazzino “artigiano del calcio” a stella di prima grandezza da calciatore, quindi dirigente di riconosciuta fama internazionale. Oggi ha parlato a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

rummenigge il gol pi249 bello me l8217hanno rubato dovevo andare alla juve il trap al bayern cos236 l8217ho convinto

© Calcionews24.com - Rummenigge: «Il gol più bello me l’hanno rubato. Dovevo andare alla Juve. Il Trap al Bayern? Così l’ho convinto»

In questa notizia si parla di: rummenigge - bello

Rummenigge: "Il gol più bello me lo rubarono. E quell'entrata di Franco Baresi..."

Rummenigge ricorda: «Il gol più bello me lo hanno annullato. Dovevo andare alla Juve, ma ecco come Mazzola mi portò all’Inter»

Rummenigge ricorda | Il gol più bello me lo hanno annullato Dovevo andare alla Juve ma ecco come Mazzola mi portò all’Inter; Rummenigge | Il gol più bello me lo rubarono E quell' entrata di Franco Baresi.

rummenigge gol pi249 belloRummenigge: "Il gol più bello me lo hanno annullato. L'Inter? Ecco come arrivai a Milano. E quello scontro duro con Franco Baresi..." - Heinz Rummenigge, che dopodomani compirà 70 anni, non dimentica il suo passato nerazzurro. Riporta msn.com

rummenigge gol pi249 belloAncora Rummenigge: "Un peccato non aver vinto all'Inter. Difensori? Gentile mi disse: 'Ti ammazzo'" - "Festeggia" in anticipo con un'intervista al Corriere della Sera. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Rummenigge Gol Pi249 Bello