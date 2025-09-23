Rummenigge | Baresi mi fece un taglio allo stinco mi feci cucire senza antidolorifico con un asciugamano in bocca per il dolore

Karl-Heinz Rummenigge compirà 70 anni giovedì. Quest’oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, spaziando tra vari argomenti. Il tedesco non è mai banale. A seguire un estratto delle sue parole. Le parole di Rummenigge. Nessun dubbio alla domanda sul suo gol più bello «quello che mi annullarono, in acrobazia, in Inter-Rangers, nel 1984. Ho visto una foto in cui il mio piede era a mezzo metro dal difensore. Poi segnai un altro gol, facile, di testa, ma l’altro era stato un capolavoro, rubato da un arbitro tedesco». Sugli avversari più duri. «Parecchi, soprattutto in Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Rummenigge: "Il gol più bello me lo rubarono. E quell'entrata di Franco Baresi..."

