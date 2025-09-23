Rummenigge ha ripercorso la sua carriera, svelando anche il suo mancato passaggio alla Juventus prima di approdare all’Inter. Le sue dichiarazioni. Karl-Heinz Rummenigge compirà 70 anni giovedì e da sette decenni convive col pallone: da ragazzino “artigiano del calcio” a stella di prima grandezza da calciatore, quindi dirigente di riconosciuta fama internazionale. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha ripercorso la sua carriera, svelando anche un clamoroso passaggio mancato alla Juve. GLI AVVERSARI PIÙ DURI – «Parecchi, soprattutto in Italia. Ma tra i più duri metto Beppe, intendo Bergomi, come nella finale mondiale 1982. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rummenigge a sorpresa: «Boniperti mi voleva portare alla Juve ma non l’ho tradito per l’Inter. Ecco cosa è successo e perché non sono andato a Torino»