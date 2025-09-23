Rummenigge a cuore aperto | Un peccato non aver vinto all’Inter Gentile uno dei difensori più difficili una volta mi minacciò dicendomi…

L’ex attaccante dell’Inter, Karl-Heinz Rummenigge, ricorda i suoi anni in nerazzurro e in Italia in un’intervista per il Corriere della Sera. Kalle Rummenigge, ex calciatore leggendario del Bayern Monaco e dell’ Inter, si appresta a compiere 70 anni giovedì prossimo. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex attaccante ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera. Rummenigge ha parlato delle differenze tra il calcio di ieri e quello di oggi, sottolineando come, ai suoi tempi, i calciatori potessero godere di una libertà maggiore, come uscire in discoteca o concedersi qualche svago, cosa che oggi sarebbe impensabile. 🔗 Leggi su Internews24.com

