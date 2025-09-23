Rui Pedro Braz Juve | si inserisce un altro club per il direttore sportivo accostato ai bianconeri Di mezzo c’è un no…di casa Inter! Cosa è accaduto nelle ultimissime ore

Rui Pedro Braz Juve: novità delle ultime ore, il direttore sportivo è finito nel mirino anche di questo club. Cosa sta succedendo. Un nome che accende il mercato dei direttori sportivi, un profilo internazionale conteso tra la Juve e i milioni dell’ Arabia Saudita. Chiusa la sessione estiva, la dirigenza bianconera è al lavoro per inserire una nuova, prestigiosa figura nel proprio organigramma, e in cima alla lista dei desideri c’è il portoghese Rui Pedro Braz. Un profilo internazionale per il futuro bianconero. Attualmente al Benfica, ma dato in uscita dal club lusitano, Rui Braz è considerato uno dei migliori dirigenti del panorama europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

