Rui Pedro Braz Juve | si inserisce un altro club per il direttore sportivo accostato ai bianconeri Di mezzo c’è un no…di casa Inter! Cosa è accaduto nelle ultimissime ore
Rui Pedro Braz Juve: novità delle ultime ore, il direttore sportivo è finito nel mirino anche di questo club. Cosa sta succedendo. Un nome che accende il mercato dei direttori sportivi, un profilo internazionale conteso tra la Juve e i milioni dell’ Arabia Saudita. Chiusa la sessione estiva, la dirigenza bianconera è al lavoro per inserire una nuova, prestigiosa figura nel proprio organigramma, e in cima alla lista dei desideri c’è il portoghese Rui Pedro Braz. Un profilo internazionale per il futuro bianconero. Attualmente al Benfica, ma dato in uscita dal club lusitano, Rui Braz è considerato uno dei migliori dirigenti del panorama europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: pedro - braz
Rui Pedro Braz Juventus (Corriere), spunta anche il dirigente del Benfica come nuovo ds! Chi è e tutti i dettagli
Chi è Rui Pedro Braz, il dirigente del Benfica accostato alla Juventus come possibile nuovo direttore sportivo
Rui Pedro Braz Inter, è lui l’idea per il post Ausilio: Marotta inizia a muoversi, il profilo
Questi sono i giorni in cui si decide il futuro ds bianconero Oggi c'è una gara a due vie per la posizione di direttore sportivo alla Juventus tra Matteo Ottolini e Rui Pedro Braz. Comolli ha dichiarato che il nuovo direttore sportivo arriverà alla Juve in autunno, e - facebook.com Vai su Facebook
Juve, il ds a settembre: sale il nome di Braz del Benfica; La Juventus pensa a Rui Pedro Braz come prossimo direttore sportivo; Juventus, Rui Braz è il nome nuovo per il ruolo di Ds. Intanto Mbangula parte.
Juventus, salgono le quotazioni di Rui Pedro Braz. Lascerà il Benfica dopo quattro anni - Così questa prima estate "francese" sarà completamente targata Comolli e Modesto, salvo poi decidere per un nome nuovo che ... Da m.tuttomercatoweb.com
Rui Pedro Braz na mira da Juventus - A imprensa italiana dá conta de que Rui Pedro Braz vai ser o próximo diretor desportivo da Juventus, após deixar definitivamente o Benfica. Scrive sapo.pt