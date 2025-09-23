R udy Londoni è un tecnico televisivo ed un cameraman, ma è noto soprattutto per esser stato il marito di Patrizia Rossetti. I due si sono conosciuti nel 2006 e si sono sposati nel 2012, ma purtroppo sono giunti al divorzio nel 2019. Il divorzio della donna è arrivato dopo l’esperienza di Patrizia Rossetti a Pechino Express e al suo ritorno la donna avrebbe scoperto l’ennesimo tradimento decidendo cosi di chiudere il rapporto con il marito. “Ho preso le corna e anche di più. L’ho beccato sul colpo proprio, l’ho perdonato due volte e alla terza basta. Il lupo perde il pelo ma non il vizio”, ha concluso la donna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Rudy Londoni, chi è l'ex marito infedele di Patrizia Rossetti e con chi l'ha tradita? "Una che lavora a Mediaset da 30 anni"