Rubata una bici da corsa da migliaia di euro

Trasferta amara per un ciclista che si era iscritto alla "5mila Marche" di Porto Recanati: a tarda ora, qualcuno ha rubato la sua auto e anche la sua preziosa bici da corsa, dal valore di diverse migliaia d’euro. Il colpo è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, in pieno centro a Porto Recanati. L’uomo, che si era iscritto per partecipare alla gara ciclistica svolta lo scorso weekend, aveva parcheggiato il suo Suv lungo corso Matteotti. E sopra al veicolo era stata legata pure la sua bici da gara, un modello alquanto costoso e fabbricato in fibra di carbonio. Così, quando la mattina seguente è andata verso la sua auto per prendere la bici, si è accorto che purtroppo entrambi i mezzi erano spariti nel nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rubata una bici da corsa da migliaia di euro

