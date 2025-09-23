Rubano una tartaruga e sassi sulla spiaggia in Sardegna | coppia di turisti fermata a Olbia

Una tartaruga viva nascosta nel bagagliaio dell'auto, insieme ad alcune pietre prelevate dalle spiagge della Sardegna. Una coppia di turisti di Formia è stata fermata al porto di Olbia, mentre era in procinto di imbarcarsi per Civitavecchia. E questo è quanto scoperto nel portabagagli della loro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: rubano - tartaruga

Turisti fermati a #Olbia con tartaruga e pietre rubate: rischiano sanzioni penali - X Vai su X

Sabato 27 settembre il Fluoparti del Tartaruga vi aspetta con i NuOVANTA! Il loro show spettacolare vi conquisterà con una super selezione di brani degli anni 90 e 2000 suonati tutti dal vivo con un’energia incredibile!! Luci sincronizzate, vestiti e strumenti cus - facebook.com Vai su Facebook

Olbia, rubano una tartaruga e sassi dalla spiaggia: fermati due turisti romani; Turisti rubano una tartaruga e dei sassi durante la vacanza in Sardegna, fermati e multati: l'animale vivo nel portabagagli; Cagliari, 43enne in manette: picchia e deruba un uomo della bicicletta.

Rubano una tartaruga e sassi da spiagge, turisti fermati a Olbia - Avevano nascosto all'interno del bagagliaio dell'auto una tartaruga viva dentro una cassetta di cartone e alcune pietre prelevate dalle spiagge del territorio e custodite dentro una sacchetto della sp ... Lo riporta msn.com

Rubano una tartaruga e portano via pietre dalle spiagge, turisti fermati a Olbia - La tartaruga era nascosta dentro il bagagliaio dell'auto, in una cassetta di cartone. rainews.it scrive