Ruba in un supermercato Identificata e denunciata
Se vai a rubare, non prendere la tua auto. Questo accorgimento pensiamo sia ben presente alla persona denunciata dai carabinieri perché responsabile di un furto, con una complice, ai danni di un supermercato di Casalmaggiore. L’azione è avvenuta nel giugno scorso. Questa 28enne, straniera e senza fissa dimora, con una complice era entrata nel supermercato con due capaci borse. La cosa ha insospettito la sorveglianza che ha monitorato i movimenti delle due nei vari reparti e le ha notate prendere prodotti per la bellezza e l’igiene personale e metterle in borsa. Quindi le due si sono portate in cassa, dove hanno pagato ciascuna uno o due prodotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
