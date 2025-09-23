Ruba gasolio per 30mila euro con le carte carburante clonate | 39enne nei guai
Avrebbe rubato quasi 19mila litri di gasolio, per un danno complessivo di circa 30mila euro, utilizzando carte carburante rubate. Per questo un 39enne di Mondragone è stato colpito da un’ordinanza di custodia cautelare con l’obbligo di dimora nel comune di residenza.A deciderlo è stato il gip. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: ruba - gasolio
