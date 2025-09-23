Rsa Ostuni | Copertura garantita per nove lavoratori dei servizi di supporto

BRINDISI - Risulterebbe confermato l'impegno di Asl Brindisi a garantire la copertura occupazionale per nove lavoratori dei servizi di supporto (pulizie, portierato e vigilanza), non ricompresi nell’avviso pubblico per l’assunzione diretta di 37 unità della Rsa di Ostuni. È quanto emerge da una. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

