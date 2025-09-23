Tutto nasce dal vento, non quello che piega gli alberi e spalanca le finestre ma quello capace di spingere le persone a muoversi e cambiare direzione. Roberto Ricci ragazzo con il mare negli occhi e nelle vene, nel 1989 a Grosseto in Toscana decise che lo sport e il design non dovevano stare in due mondi separati, la tavola da surf è il suo grande amore che costruisce con abilità e passione non doveva essere solo uno mezzo per praticare uno sport, ma poteva diventare una estensione del corpo umano, un modo alternativo per dialogare con la natura e il mare, da lì successivamente la domanda nacque spontanea “e se anche i vestiti potessero avere lo stesso spirito?”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - RRD, l’alchimista dei tessuti