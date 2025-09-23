Rouhi titolare in Juventus Next Gen Torres? Svelata la scelta ufficiale di Brambilla per il match di campionato di oggi

Rouhi titolare in Juventus Next Gen Torres? Ecco la scelta ufficiale di Brambilla per il match di campionato di oggi: cosa ha deciso il tecnico. Un rinforzo di lusso, un giocatore da  Serie A  per puntellare la difesa. Nella sfida di questa sera contro la Torres, valida per il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie C, la  Juventus Next Gen  di  Massimo Brambilla  si affida all’esperienza e alla qualità di  Jonas Rouhi. Il terzino sinistro svedese è stato schierato titolare, “scendendo” di categoria per dare una mano ai suoi compagni. Juventus Next Gen: la scelta su Rouhi. La decisione di impiegare  Rouhi  in  Juventus Next Gen  è un segnale chiaro da parte della società e dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

