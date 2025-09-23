Rouhi titolare in Juventus Next Gen Torres? Svelata la scelta ufficiale di Brambilla per il match di campionato di oggi

Rouhi titolare in Juventus Next Gen Torres? Ecco la scelta ufficiale di Brambilla per il match di campionato di oggi: cosa ha deciso il tecnico. Un rinforzo di lusso, un giocatore da Serie A per puntellare la difesa. Nella sfida di questa sera contro la Torres, valida per il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie C, la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla si affida all’esperienza e alla qualità di Jonas Rouhi. Il terzino sinistro svedese è stato schierato titolare, “scendendo” di categoria per dare una mano ai suoi compagni. Juventus Next Gen: la scelta su Rouhi. La decisione di impiegare Rouhi in Juventus Next Gen è un segnale chiaro da parte della società e dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rouhi titolare in Juventus Next Gen Torres? Svelata la scelta ufficiale di Brambilla per il match di campionato di oggi

In questa notizia si parla di: rouhi - titolare

Rouhi titolare in Svezia Armenia Under 21? La scelta sul terzino della Juve è ufficiale: tutti i dettagli

Formazioni ufficiali Montenegro Svezia Under 21: la decisione definitiva su Rouhi. Titolare o no? Ecco la scelta sul terzino bianconero

Juventus Next Gen Arezzo LIVE: c’è Rouhi nella formazione titolare! Tutte le scelte di Brambilla

#Rouhi titolare con la #Svezia U21 Ecco le formazioni ufficiali - X Vai su X

#Rouhi titolare con la #Svezia U21 Ecco le formazioni ufficiali - facebook.com Vai su Facebook

Rouhi, da Juve Next a Now Gen: chi è l'altro giovane titolare lanciato da Motta; Jonas Rouhi, chi è il difensore svedese della Juve titolare contro il Genoa; Jonas Rouhi, chi è il ventenne della Juventus che giocherà titolare contro il Genoa: le giovanili, il passaggio con la Next Gen e il....

Rouhi titolare con la Juventus Next Gen! La scelta di Brambilla dopo la mancata cessione nell’ultima sessione estiva: i dettagli - La scelta di Brambilla in vista della sfida contro l’Arezzo dopo la mancata cessione nell’ultima estate La Juventus Next Gen scende in campo per la quarta gior ... juventusnews24.com scrive

Ultimi aggiornamenti: 20 set 2025, 16:56 - La sfida, valida per la quinta giornata del Girone B di Serie C, oppone i bianconeri a una squadra ancora ... Lo riporta ilbianconero.com