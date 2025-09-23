Rouhi Juve ecco come è andata la prova del terzino con la Next Gen | un mancino delizioso che è da sopra categoria L’analisi

Rouhi Juve, prova da leader con la Next Gen: il terzino è fuori categoria per la Serie C, un suo lancio telecomandato provoca l’espulsione. Quando un talento della prima squadra “scende” per dare una mano alla Next Gen, il risultato è spesso una dimostrazione di superiorità. È esattamente quello che è successo nella partita contro la Torres, dove Rouhi ha offerto una prestazione di livello, meritandosi un 6.5 in pagella e confermando di essere un giocatore di un’altra categoria per la Serie C. Per il giovane terzino sinistro, classe 2005 e ormai aggregato in pianta stabile al gruppo di Igor Tudor, queste partite con la seconda squadra rappresentano una preziosa “boccata d’ossigeno”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

