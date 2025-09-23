Rosy Bindi a Leggermente | Se la salute è un diritto non possiamo avere una sanità che discrimina

“Se la salute è un diritto non possiamo avere una sanità che discrimina”. E’ questa la sintesi del pensiero espresso dall'ex ministro della salute Rosy Bindi, ospite la scorsa serata a Valmadrera per Leggermente, la manifestazione organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco. “Perchè la salute. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: rosy - bindi

Incendio nel campeggio Santapomata: evacuate 600 persone a Roccamare, tra loro anche Rosy Bindi

Incendio e paura in pineta: fuoco a Castiglione della Pescaia, 600 evacuati, anche Rosy Bindi

Paura nella pineta: il rogo e i 600 sfollati a Castiglione della Pescaia. Tra loro anche Rosy Bindi

La Provincia Unica TV. . La sanità in Italia non va riformata, ma finanziata come negli altri stati Europei. L’ex ministro Rosy Bindi ha presentato il suo libro a Valmadrera nell’ambito della rassegna Leggermente - facebook.com Vai su Facebook

Oggi alle 12.45 #QuanteStorie con Giorgio Zanchini Ospite: l'ex ministra della sanità Rosy Bindi. - X Vai su X

A LEGGERMENTE ROSY BINDI PARLA DI SANITA’ E DEL SUO NUOVO LIBRO; Rosy Bindi a Valmadrera: Il servizio sanitario nazionale è a rischio; Rosy Bindi a Leggermente: Se la salute è un diritto non possiamo avere una sanità che discrimina.

Rosy Bindi a Leggermente: "Se la salute è un diritto non possiamo avere una sanità che discrimina" - In tanti all'incontro organizzato a Valmadrera nel quale l'ex ministro della salute ha presentato il suo libro intitolato "Una sanità uguale per tutti" ... Secondo leccotoday.it

Leggermente. Sala piena al Fatebenefratelli per Rosy Bindi - Rosy Bindi ospite di Leggermente, manifestazione organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco, per presentare il suo libro “Una sanità uguale per tutti. Da lecconotizie.com