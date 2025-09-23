RossoMina in concerto al teatro Tosti di Ortona

Sabato 22 novembre, alle ore 20.45, il teatro Tosti di Ortona ospita il concerto dei RossoMina, omaggio a MinaMazzini.I RossoMina nascono dall'idea della cantante Germana Ricotti e del chitarrista Fabrizio Paolemilio per celebrare gli 80 anni della più grande cantante italiana, Mina, e i suoi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

RossoMina in concerto al teatro Tosti di Ortona; Concerto “RossoMina” – Omaggio a Mina 22 novembre 2025 al Teatro Tosti di Ortona; Ortona, al Teatro Tosti il concerto “RossoMina” per gli 80 anni di Mina.

