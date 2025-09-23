Rossi | Basta clandestini e delinquenti serve un Cpr in Toscana
Dichiarazione di Federico Rossi, capogruppo consiliare e segretario Lega di Arezzo. "Da sempre la Lega sostiene l'urgenza di realizzare un Centro di permanenza per i rimpatri in Toscana. La Lega di Arezzo, da tempo, ha sottolineato l'importanza di costruire un Cpr, un luogo in cui trattenere i. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: rossi - basta
Giornate torride e notti tropicali: qualche temporale non basta a spegnere i bollini rossi per l'afa sulle Marche
Carlo Pernat: “Ho rifiutato di fare da manager a Valentino Rossi. A Bagnaia direi: basta Marquez”
Basta segni rossi sulla pelle! Il reggiseno non deve far male... Questo completino di Madeinform ha bretelle rivestite che evitano irritazioni e ti regalano comfort e benessere per tutto il giorno. Metti ? qui sotto, se anche per te la comodità è indispensabile ne - facebook.com Vai su Facebook
Rossi: Basta clandestini e delinquenti, serve un Cpr in Toscana.