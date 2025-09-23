Rossella non vuole che la madre soffra in Un posto al sole
Roberto è in galera, mentre tutti puoi continuano la propria vita come se nulla fosse. Solo Vinicio è stravolto dalla condizione del fratello, e cambia immediatamente atteggiamento con tutti per prendere le parti di Gennaro. Litiga con Michele insultandolo, e inizia ad allontanarsi da Alice che prova a farlo ragionare. Il viaggio di Filippo a Bologna è già terminato, ovviamente a vuoto perché Chiara non ha nessuna intenzione di piegarsi alle richieste di Marina. La quale non è andata ancora a trovare Roberto in carcere. Rosa nel frattempo ritorna a casa sua con Manuel, con grande dispiacere di Luca e Giulia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
