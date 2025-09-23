Rosario testimone e il vip ospite a sorpresa Dopo Temptation Island le promesse di matrimonio in diretta per la coppia

I protagonisti a essere messi sotto i riflettori nella seconda puntata speciale di Temptation Island, andata in onda lunedì 22 settembre, hanno riservato al pubblico una bella sorpresa. Nello spazio dedicato alle coppie, la coppia ha raccontato ai telespettatori come ha trascorso l’estate e quale sia oggi lo stato del loro rapporto, tra immagini dei preparativi e ricordi condivisi che hanno scandito i giorni successivi all’esperienza televisiva. Dai video inviati alla redazione sono emersi i dettagli più intimi dei preparativi per il grande giorno, dalle bomboniere alla scelta dell’abito da sposa, con clip che mostrano emozione e organizzazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: rosario - testimone

Valentina Riccio e Antonio Panico dopo Temptation con Rosario Guglielmi: “Il testimone più bello d’Italia”

Temptation Island, Valentina Riccio e Antonio Panico sono pronti alle nozze e Rosario sarà il testimone

Temptation Island, Rosario Guglielmi sarà il testimone di nozze di Valentina Riccio e Antonio Panico?

In occasione del 35° anniversario dell’uccisione del Giudice Rosario Livatino, questo Istituto comprensivo Anna Frank di Agrigento ha organizzato una cerimonia di commemorazione dal titolo “Rosario Livatino, testimone della coerenza”, che si svolgerà marte - facebook.com Vai su Facebook

Rosario Livatino ricordato a trentacinque anni dall'omicidio. A uccidere il giudice la stidda. Killer e mandanti arrestati grazie a un testimone. Ce ne occuperemo nel #Tg delle 19,35. @TgrSicilia seguiteci sul nostro sito: http://RAINEWS.IT/TGR/SICILIA - X Vai su X

Temptation Island, Rosario Guglielmi sarà il testimone di nozze di Valentina Riccio e Antonio Panico? - Con un video pubblicato su Instagram, Valentina Riccio e Antonio Panico avrebbero rivelato che per il loro matrimonio come testimone di nozze avrebbero scelto un altro ex protagonista di Temptation ... Segnala comingsoon.it