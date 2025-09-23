Rosario non ha fatto nemmeno in tempo a sedersi sul trono di Uomini e Donne Lucia a Maria De Filippi | Siamo stati a letto insieme

La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, 23 settembre, ha segnato allo stesso tempo l’inizio e la fine del trono di Rosario Guglielmi. A impedirgli di sedersi sulla poltrona rossa è stata l’ex fidanzata Lucia Ilardo, che ha raccontato di essere stata con lui dopo che aveva già accettato la proposta del programma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: rosario - tempo

E' tempo di inchianare a munt’a Maronna, inizia il cammino: tra le mani "Il Rosario del pellegrino reggino"

Concerto quartetto “A tempo” Presso la Sede della Dante Alighieri di Rosario si terrà un concerto speciale a cura del quartetto d’archi A TEMPO e dell’oboista Ulises Oreste L’evento avrà luogo venerdì 26/9 alle ore 19:00 ed è aperto a tutta la comunità. htt - X Vai su X

Concerto quartetto “A tempo” Presso la Sede della Dante Alighieri di Rosario si terrà un concerto speciale a cura del quartetto d’archi A TEMPO e dell’oboista Ulises Oreste. L’evento avrà luogo venerdì 26 settembre alle ore 19:00 ed è aperto a tutta la com - facebook.com Vai su Facebook

Rosario non ha fatto nemmeno in tempo a sedersi sul trono di Uomini e Donne, Lucia a Maria De Filippi: “Siamo stati a letto insieme”; Rosario Guglielmi, chi è: età, origini, lavoro, Temptation Island, Uomini e Donne; Temptation Island 2025 E poi...e poi: i video inediti, il caos di Valerio e la scelta di Rosario.

Rosario non ha fatto nemmeno in tempo a sedersi sul trono di Uomini e Donne, Lucia a Maria De Filippi: “Siamo stati a letto insieme” - La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, 23 settembre, ha segnato allo stesso tempo l’inizio e la fine del trono di Rosario Guglielmi ... Riporta fanpage.it

Rosario di Temptation Island , tronista di Uomini e Donne solo per 24 ore: ecco cosa è successo - Durante la prima registrazione di Uomini e Donne il ragazzo è stato mandato via dalla redazione per aver omesso un'informazione importante ... Scrive vanityfair.it