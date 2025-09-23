Ronzulli | Pubblica e privata non sono due sanità ma un unico sistema

ROMA – “Non dobbiamo concepire la sanità pubblica e quella privata convenzionata come due sanità, tentativo che qualcuno fa in modo ideologico, ma come un unico sistema integrato, capace di rispondere meglio alle sfide attuali e future. Le strutture sanitarie accreditate aiutano il Servizio sanitario nazionale non solo a garantire tempi più rapidi ma ad assicurare continuità delle cure, gestione dei picchi di domanda, sperimentazione nell’innovazione terapeutica. Il pubblico ha il dovere di farsi garante del diritto della salute, mentre il privato convenzionato non è un sostituto ma un prezioso alleato per rendere il sistema più resiliente, più efficiente e più vicino ai cittadini”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Ronzulli: “Pubblica e privata non sono due sanità ma un unico sistema”

