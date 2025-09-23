Il 13 settembre il Gotha dell’estrema destra ungherese si è radunato nella città di Szolnok, a poco più di 100 km da Budapest. Un corteo di militanti di Mi Hazánk (La Nostra Patria), Betyársag (Esercito fuorilegge), Magyar Önvédelmi Mozgalom (Movimento Ungherese di Autodifesa) e B?nvadászok (Cacciatori di criminali) ha infatti marciato lungo le strade della località ungherese, terminando il proprio corteo con una serie di comizi che hanno riportato alla mente parti del passato più oscuro della Storia d’Ungheria. Cos’è successo a Szolnok. La manifestazione è stata indetta in seguito ad alcuni eventi criminosi e a una serie di risse occorse a Szolnok nei mesi passati, in quello che sembra un deterioramento della sicurezza pubblica in diverse località magiare. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Ronde, attacchi agli ebrei, campagne contro i rom: l'estrema destra ungherese spinge su Viktor Orban