Ronde attacchi agli ebrei campagne contro i rom | l’estrema destra ungherese spinge su Viktor Orban
Il 13 settembre il Gotha dell’estrema destra ungherese si è radunato nella città di Szolnok, a poco più di 100 km da Budapest. Un corteo di militanti di Mi Hazánk (La Nostra Patria), Betyársag (Esercito fuorilegge), Magyar Önvédelmi Mozgalom (Movimento Ungherese di Autodifesa) e B?nvadászok (Cacciatori di criminali) ha infatti marciato lungo le strade della località ungherese, terminando il proprio corteo con una serie di comizi che hanno riportato alla mente parti del passato più oscuro della Storia d’Ungheria. Cos’è successo a Szolnok. La manifestazione è stata indetta in seguito ad alcuni eventi criminosi e a una serie di risse occorse a Szolnok nei mesi passati, in quello che sembra un deterioramento della sicurezza pubblica in diverse località magiare. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Il #Pd va all'attacco del sindaco di #taormina: "Assistiamo alla recita del consueto “rosario”, tra “corrotti”, “evasori” e “zozzoni”. Anziché ascoltare la gente, preferisce organizzare ronde e agguati". LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com Vai su Facebook
Ungheria, l'estrema destra spinge su Orban; Amsterdam, aggressione ai tifosi israeliani del Maccabi. Tutto quello che c'è da sapere; Le violenze contro i tifosi israeliani ad Amsterdam non sono state un pogrom.
"Se la sinistra fosse al governo, agli ebrei sparerebbero in strada". Bufera contro Meghnagi - Continuano le polemiche sulla dichiarazione, pesantissima, di Walker Meghnagi, presidente della comunità ebraica di Milano, secondo cui agli ebrei “sparerebbero in strada” se ci fossero al Governo Ell ... Segnala milanotoday.it
Aggressione ebrei a Milano: Com. Sant’Egidio, “vergognoso attacco a famiglia solo perché ebrea” - La Comunità di Sant’Egidio manifesta “tutta la sua vicinanza” alla famiglia ebrea che era in viaggio in Italia, aggredita domenica scorsa “in modo vergognoso e inaccettabile”. Si legge su agensir.it