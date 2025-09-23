Romizi Verdi e Sinistra | Con noi la Toscana sarà più solidale

Domani il mercato di Sansepolcro sarà il punto di partenza di un confronto diretto tra cittadini e rappresentanti di Alleanza Verdi Sinistra (Avs), in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. L’iniziativa rappresenta un momento concreto di ascolto e partecipazione, per discutere le priorità della comunità e presentare le proposte politiche della lista, sarà presente il candidato Telio Barbieri, di Badia Tedalda. Venerdì scorso è ufficialmente partita la campagna elettorale di Avs al Teatro Virginian. A guidare la lista il capolista Francesco Romizi, affiancato da un gruppo di donne e uomini impegnati da anni nella difesa dei diritti, nella tutela dell’ambiente, nella cultura e nel sociale: oltre a Telio Barbieri, Carla Capucci, Luca Tafi, Arianna Bartoli, Teresa Zammuto, Alessandro Baldi e Dory d’Anzeo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Romizi (Verdi e Sinistra): "Con noi la Toscana sarà più solidale"

In questa notizia si parla di: romizi - verdi

Alleanza Verdi Sinistra: i candidati con Francesco Romizi capolista #AlleanzaVerdiSinistra #Arezzo #elezioni #FrancescoRomizi https:/alleanza-verdi-sinistra-i-candidati-con-francesco-romizi-capolista/?fsp_sid=32722 - X Vai su X

https://www.arezzoinforma.it/alleanza-verdi-sinistra-i-candidati-con-francesco-romizi-capolista/ - facebook.com Vai su Facebook

Romizi (Verdi e Sinistra): Con noi la Toscana sarà più solidale; “La Toscana torni ad essere terra di pace e diritti; Alleanza Verdi Sinistra: la presentazione delle liste a Firenze con Bonelli e Fratoianni.

Romizi (Verdi e Sinistra): "Con noi la Toscana sarà più solidale" - Domani il mercato di Sansepolcro sarà il punto di partenza di un confronto diretto tra cittadini e rappresentanti di ... Riporta lanazione.it

Ecco i quattro nomi di Alleanza Verdi Sinistra - Senka Majda, Roberto Fabiani, Rosa Bonadonna, Carmine Aliberti: saranno quattro i candidati della lista Alleanza Verdi Sinistra alle prossime ... msn.com scrive