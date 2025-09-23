Romanò sull’Inter | Fiducioso per il futuro Chivu ha il cuore interista! Anche con la Juve è stata una bella partita

Il noto pallavolista della nazionale italiana, Yuri Romanò, è tornato a parlare della sua fede per l’Inter, dicendo la sua sul nuovo ciclo con Chivu. Yuri Romanò, opposto della nazionale italiana di pallavolo, ha recentemente parlato della sua passione per l’ Inter, in un’intervista rilasciata a La Repubblica. Il giocatore ha raccontato di come segua con attenzione le vicende della squadra, e della sua connessione con altri sportivi nerazzurri. A proposito della chat degli interisti, Romanò ha confermato che il gruppo, che include anche il suo compagno di nazionale Leandro Mosca, è ancora attivo, nonostante quest’ultimo non faccia parte attualmente della selezione azzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

