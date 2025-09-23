Roma Yard?mc? premiato per un Mediterraneo unito dal calcio

Roma si prepara ad accogliere, il 20 ottobre, la nuova edizione del Premio Eccellenze del Mediterraneo, appuntamento che celebra chi trasforma lo sport in ponte culturale. Tra i protagonisti spicca Servet Yard?mc?, dirigente veterano capace di coniugare calcio e diplomazia. L’evento promette emozioni, riconoscimenti tangibili e riflessioni condivise che guardano al futuro del Mediterraneo con . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Roma, Yard?mc? premiato per un Mediterraneo unito dal calcio

In questa notizia si parla di: roma - yard

ROMA (ITALPRESS) – “La visione di Francesco Merlon è esemplare di un modello d’impresa moderna lontana da logiche protezionistiche e di concentrazione, che saputo fare di Fabriano un archetipo. Il Gruppo Ariston di Francesco Merloni è la conferma che - facebook.com Vai su Facebook

Premi ‘Pimby (Please In My Back Yard) Green 2025’, i vincitori - X Vai su X

Premio Eccellenze del Mediterraneo 2025, riconoscimento a Yardimci per impegno nel calcio europeo e diplomazia sportiva.

Premio Eccellenze del Mediterraneo 2025, riconoscimento a Yardimci per impegno nel calcio europeo e diplomazia sportiva - Durante la cerimonia del 20 ottobre a Roma sarà premiato anche il numero uno della Federvolley Manfredi L’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, ideatrice e promotrice dell’evento, annuncia che la ... Secondo msn.com

Premio Internazionale “Eccellenza Mediterraneo 2025": il riconoscimento a José Mourinho - Il prestigioso Premio Internazionale “Eccellenza Mediterraneo”, ideato e promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, in collaborazione con USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana e AIPS – ... Lo riporta corrieredellosport.it