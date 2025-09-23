Roma Yard?mc? premiato per un Mediterraneo unito dal calcio

Sbircialanotizia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma si prepara ad accogliere, il 20 ottobre, la nuova edizione del Premio Eccellenze del Mediterraneo, appuntamento che celebra chi trasforma lo sport in ponte culturale. Tra i protagonisti spicca Servet Yard?mc?, dirigente veterano capace di coniugare calcio e diplomazia. L’evento promette emozioni, riconoscimenti tangibili e riflessioni condivise che guardano al futuro del Mediterraneo con . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

roma yardmc premiato per un mediterraneo unito dal calcio

© Sbircialanotizia.it - Roma, Yard?mc? premiato per un Mediterraneo unito dal calcio

In questa notizia si parla di: roma - yard

Premio Eccellenze del Mediterraneo 2025, riconoscimento a Yardimci per impegno nel calcio europeo e diplomazia sportiva.

roma yardmc premiato mediterraneoPremio Eccellenze del Mediterraneo 2025, riconoscimento a Yardimci per impegno nel calcio europeo e diplomazia sportiva - Durante la cerimonia del 20 ottobre a Roma sarà premiato anche il numero uno della Federvolley Manfredi L’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, ideatrice e promotrice dell’evento, annuncia che la ... Secondo msn.com

Premio Internazionale “Eccellenza Mediterraneo 2025": il riconoscimento a José Mourinho - Il prestigioso Premio Internazionale “Eccellenza Mediterraneo”, ideato e promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, in collaborazione con USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana e AIPS – ... Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Yardmc Premiato Mediterraneo