Roma turnover in Europa | a Nizza spazio a Tsimikas ed El Shaarawy

Archiviata l'euforia del derby vinto contro la Lazio, la Roma di Gasperini si proietta subito sull'Europa League. Domani all'Allianz Riviera i giallorossi affronteranno il Nizza, reduce da un clamoroso 1-4 interno contro il Brest, con l'obiettivo di partire subito con il piede giusto nel cammino verso Istanbul. Il tecnico non vuole correre rischi: la priorità è schierare la miglior formazione possibile, ma qualche rotazione appare inevitabile, come scrive il Corriere dello Sport. Le possibili rotazioni. Dopo l'esordio in giallorosso negli ultimi minuti del derby, Kostas Tsimikas potrebbe vivere la sua prima da titolare, prendendo il posto di Angelino sulla corsia mancina.

