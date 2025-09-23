Roma Tor Vergata 51enne entra nell’ufficio di un docente dell’università si appropria di due videocamere e lo minaccia con un coltello Arrestato dai Carabinieri
Ruba due videocamere di un docente di Tor Vergata, scoperto lo minaccia con un coltello - CRONACA – I Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato, in flagranza, un 51enne romano, già noto alle forze dell’ordine, indiziato del reato di rapina impropria. Lo riporta lanotiziaoggi.it