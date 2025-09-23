Roma si alza il sipario sull’Europa League | quanto può incassare il vincitore

Sololaroma.it | 23 set 2025

La Roma si prepara a debuttare nella nuova Europa League, che è diventata un vero campionato parallelo. Domani sera all’ Allianz Riviera contro il Nizza (fischio d’inizio alle 21:00) i giallorossi andranno a caccia di un segnale forte, con l’obiettivo dichiarato da Gasperini: chiudere la fase regolare nelle prime otto posizioni per saltare lo scoglio dei playoff. Percorso da 40 milioni. Non sarà un cammino semplice, ma le ambizioni sono alte. I bookmaker vedono la Roma come una delle principali candidate alla finale di Istanbul, al pari di Betis e Nottingham Forest, dietro solo all’Aston Villa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

