Roma Sequestrati 70 chili di droga e due pistole | arrestato 35enne

Roma, 23 set. – Maxisequestro di droga nella Capitale. I Carabinieri della stazione di piazza Bologna, insieme al Nucleo operativo della Compagnia Roma Parioli e con il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno arrestato un 35enne romano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti, armi clandestine e ricettazione. L’uomo è stato notato nei pressi della propria abitazione mentre, alla vista della pattuglia, tentava di allontanarsi con atteggiamento sospetto. Dopo un controllo e una perquisizione estesa all’abitazione e al box auto, con l’ausilio dell’unità cinofila, i militari hanno scoperto un ingente quantitativo di droga: 66 chili di cocaina suddivisi in panetti da 1 chilo con marchio distintivo, 1 chilo di “cocaina rosa”, 90 grammi di hashish e 600 grammi di marijuana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma. Sequestrati 70 chili di droga e due pistole: arrestato 35enne

