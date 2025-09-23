Roma senza gol dalle punte | Ferguson utile ma a secco Dovbyk deve cambiare marcia

Poco più di due mesi di Gasperini ed una Roma che già gli assomiglia sotto tanti punti di vista, capace di inanellare buoni risultati e migliorare in più aspetti. Il portiere è una certezza, la difesa ha numeri da top in Europa e il centrocampo comincia a girare secondo i sui dettami, con un solo tassello dunque da inserire in un ingranaggio ben oliato: l’attacco ancora stenta, ed in particolare mancano i gol dalle due punte in rosa, un qualcosa a cui mettere mano subito se si vuole puntare in alto in questa stagione. Il titolare ad oggi è un Ferguson estremamente utile ma ancora a secco, e ciò che preoccupa è il fatto che di occasioni nitide non se ne contano tante in queste prime quattro partite. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

