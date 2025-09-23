Roma rebus Ghilardi | possibile occasione contro il Nizza

Archiviati i festeggiamenti per il derby vinto la scorsa domenica, la Roma è chiamata a rispondere presente anche in campo europeo. Nella serata di domani, mercoledì 24 settembre, i giallorossi saranno infatti impegnati all ‘ Allianz Riviera contro il Nizza, nella gara valida per la prima giornata della fase campionato di Europa League. Un’occasione importante per Gasperini, sia per cominciare al meglio il percorso verso Istanbul, sia per concedere minuti a chi, fino a questo momento, ha avuto poco spazio, tra cui Daniele Ghilardi. Da titolare nelle amichevoli a panchinaro fisso in campionato. Arrivato nella Capitale dal Verona in estate per 10,5 milioni di euro più uno di bonus, il centrale classe 2003 non ha ancora avuto modo di debuttare ufficialmente con la maglia della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

