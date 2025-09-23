Roma Pellegrini tra cuore e futuro | ancora probabile l’addio a gennaio

“ Amo la Roma e finché indosserò questa maglia non ci sarà mai un momento in cui darò meno del massimo. Sul futuro non posso fare previsioni “. Con queste parole, nel post-derby vinto grazie a un suo gol, Lorenzo Pellegrini ha ribadito ancora una volta il suo legame indissolubile con i colori giallorossi. Romano, romanista, capitano: il suo destino sembrerebbe scritto. Eppure non è così. Numeri top nel suo ruolo. Già la scorsa stagione, dopo mesi complicati e voci di cessione, era stato proprio lui a decidere una stracittadina. Stavolta la storia si ripete: Pellegrini si prende la Roma, la guida in un derby e si rimette al centro del progetto tecnico di Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Pellegrini tra cuore e futuro: ancora probabile l’addio a gennaio

