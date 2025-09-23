Roma maxi-sequestro di droga | 66 kg di cocaina pusher in manette
Roma, 23 settembre 2025 – I carabinieri della dstazione i Roma piazza Bologna, in collaborazione con quelli del nucleo operativo della compagnia di Roma Parioli, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un romano di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi clandestine con matricola abrasa e ricettazione. I carabinieri, nel corso di un controllo del territorio, hanno notato il soggetto nei pressi della propria abitazione, in evidente atteggiamento sospetto, allontanarsi velocemente al passaggio della pattuglia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
