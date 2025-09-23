Meno pressing a tutto campo, più equilibrio e compattezza. Come riporta il Corriere dello Sport, è questa la svolta tattica che Gian Piero Gasperini ha scelto per la sua Roma, abituata in passato a concedere qualcosa di troppo pur di spingere sull’acceleratore. L’allenatore di Grugliasco ha deciso di allontanarsi leggermente dal suo credo tradizionale, sacrificando l’aggressione sistematica per restituire maggiore stabilità alla squadra tra fase offensiva e copertura difensiva. L’attacco, orfano ancora di Bailey e Dybala, è un cantiere aperto, ma dietro i progressi sono sotto gli occhi di tutti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, la nuova identità di Gasperini passa dalla difesa: numeri al top in Europa