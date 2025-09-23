Roma-Inter al via la vendita dei biglietti | il comunicato del club
Nel mese di ottobre la stagione della Roma entrerà nel vivo, con sfide molto delicate sia in Europa League – competizione nella quale i giallorossi esordiranno domani con il Nizza – sia in Serie A. Proprio in campionato, domenica 18 ci sarà la super sfida contro l’Inter, che si disputerà allo Stadio Olimpico e per la quale è iniziata la vendita dei biglietti. Il comunicato della Roma. “Dopo la sosta di ottobre, la Roma tornerà in campo allo Stadio Olimpico. E lo farà in un big match, il primo della stagione. I giallorossi di mister Gasperini ospiteranno l’Inter per la giornata numero 7 di Serie A il 19 ottobre, calcio d’inizio del match 20:45. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - inter
Vecino, disavventura per l’ex Inter: furto in casa a Roma, cosa è successo
Calciomercato Inter, da Roma: la Lazio ha rifiutato questa maxi offerta per Rovella. La reazione di Marotta
Inter Women, in arrivo Glionna dalla Roma: ma l’affare a 3 coinvolge anche la Juventus…
Roma-Inter, le informazioni per l'acquisto dei tagliandi. #ASRoma #RomaInter #Olimpico #SerieA https://vocegiallorossa.it/altre-notizie/roma-inter-le-informazioni-per-l-acquisto-dei-tagliandi-272217… - X Vai su X
LAZIO E INTER GEMELLATI DAL 1989 NONOSTANTE LA RIVALITÀ SPORTIVA #Lazio #roma #inter #Gemellaggio #ForzaLazio #giallorossi #derby #DerbyDellaCapitale #calcio #SerieA #football #soccer #antonellovenditti #parodia - facebook.com Vai su Facebook
Biglietti Inter-Roma: al via la vendita libera; Biglietti Inter-Roma del 27 aprile: quando escono, prezzi, fasi di vendita, dove e come acquistarli; Inter-Roma: stop alla vendita dei biglietti, trasferta a rischio per i tifosi giallorossi.
Verso Roma-Inter, al via la vendita dei biglietti: le ultime - Attraverso un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, la società giallorossa ha annunciato la vendita riservata ai possessori degli abbonamenti Plus e Classic Extra ... Si legge su ilromanista.eu
La vendita di San Siro, l’allarme del sindaco: “Europei, Milano a zero. Roma avrà due stadi” - L’impianto attuale non ha i requisiti per l’evento: “Marotta e la minaccia di lasciare la città? Secondo msn.com