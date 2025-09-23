Nel mese di ottobre la stagione della Roma entrerà nel vivo, con sfide molto delicate sia in Europa League – competizione nella quale i giallorossi esordiranno domani con il Nizza – sia in Serie A. Proprio in campionato, domenica 18 ci sarà la super sfida contro l’Inter, che si disputerà allo Stadio Olimpico e per la quale è iniziata la vendita dei biglietti. Il comunicato della Roma. “Dopo la sosta di ottobre, la Roma tornerà in campo allo Stadio Olimpico. E lo farà in un big match, il primo della stagione. I giallorossi di mister Gasperini ospiteranno l’Inter per la giornata numero 7 di Serie A il 19 ottobre, calcio d’inizio del match 20:45. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Inter, al via la vendita dei biglietti: il comunicato del club