Roma indagato gestore di Caffè Greco per aver spostato 300 beni in locali di sua proprietà Pellegrini | Agito per sicurezza ricorrerò a riesame

In attesa dello sfratto, i Carabinieri del nucleo tutela patrimonio sono intervenuti sequestrando circa 300 beni che erano stati spostati in un deposito di Carlo Pellegrini "senza comunicazione né autorizzazione". Il gestore si difende: "C'erano problemi all'impianto elettrico, un eventuale incendio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roma, indagato gestore di Caffè Greco per aver spostato 300 beni in "locali di sua proprietà", Pellegrini: "Agito per sicurezza, ricorrerò a riesame"

In questa notizia si parla di: roma - indagato

Precipita dal terrazzo del palazzo dove viveva: il 48enne Adriano Gneo muore sul colpo. Ora c’è un indagato per omicidio. La tragedia lo scorso 2 Luglio a Roma

Esplosione Roma: indagato autista camion cisterna Gpl

Esplosione Roma, indagato l'autista dell'autocisterna: è accusato di disastro, lesioni e omicidio colposo

Caffè Greco, sequestrati dipinti, sculture e oggetti di antiquariato. Indagato il gestore https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/23/news/caffe_greco_sequestro_quadri_sculture_dipinti_indagato_carlo_pellegrini-424864884/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Sono cinque i calciatori biancocelesti ascoltati dalla direzione distrettuale antimafia di Roma: nessuno è indagato, ma sono stati interrogati per ricostruire pressioni, affari e possibili minacce mosse da frange violente del tifo. Dalle carte dell’inchiesta emerge co - facebook.com Vai su Facebook

Roma, indagato gestore Caffè Greco. Il gip: "Sequestro per evitare dispersione beni" - Tra i beni mobili sottoposti a vincolo e dichiarati di interesse culturale ci sono arredi, dipinti, suppellettili e oggetti di antiquariato di pregevole valore simbolo della Roma settecentesca ... adnkronos.com scrive

Roma, maxi sequestro di opere d’arte del ‘700 del valore di circa 8 milioni di euro all’Antico Caffè Greco. Indagato il gestore - È l’ennesimo capitolo di una vicenda che va avanti da anni: il contratto di locazione scaduto nel 2017, la battaglia legale ... Lo riporta milanofinanza.it