Roma | incidente a Fonte Nuova muore 21enne Ferita una 16enne
Roma, 23 set. – Tragedia nella tarda serata di ieri a Fonte Nuova, lungo la via Nomentana, all’altezza del chilometro 21. Intorno alle 23, un’auto con a bordo un 21enne e una 16enne è finita fuori strada andando a schiantarsi contro un albero. Per il conducente, un ragazzo di 21 anni, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. La passeggera, 16 anni, è stata invece soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea, dove resta ricoverata ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mentana e della sezione radiomobile di Monterotondo per i rilievi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
