Roma il Comitato Pro stadio si muove | accordo col Comune per Parco Smart e Rambla
Dopo la vittoria del derby rimane altissima la concentrazione della Roma sul campo, nel giorno della vigilia dell’esordio europeo in quel di Nizza (occhio al cambio dell’arbitro ). Dietro le quinte però si lavora senza sosta al famigerato nuovo stadio di Pietralata, un progetto che sta incontrando molti ostacoli ma che oggi registra un piccolo passo avanti verso la sua realizzazione: il Comitato Pro ha stretto oggi un accordo con Municipio IV e Comune per la gestione e valorizzazione del Parco Smart e del Parco della Rambla. L’obiettivo è quello di prendersi cura di due aree verdi importanti del quartiere, promuovendo il senso civico dei cittadini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - comitato
Il Comitato Pendolari Roma Nord acquista sempre più autorevolezza
Stadio della Roma a Pietralata, il comitato del no attacca: “La perizia conferma l’esistenza del bosco”
Roma, comitato Pro Stadio: “Sabato striscione a sostegno del nuovo impianto”
Stadio Roma: accordo tra il Comitato Pro Stadio e il IV Municipio sulla gestione delle aree verdi https://bit.ly/4njHfWR #AsRoma - X Vai su X
Buonanotte da Fabrica di Roma, complimenti rinnovati al "Comitato San Matteo", gruppo dei portatori dei santi patroni Matteo e Giustino, immortalati in fotografia al termine di entrambi i trasporti devozionali, nel duomo - colleggiata di San Silvestro papa. È bell - facebook.com Vai su Facebook
Stadio Roma, il Comitato Pro firma un accordo con il Comune per Parco Smart e Rambla; Stadio della Roma, passi avanti. Potrebbe ospitare gli Europei 2032; Comitato Pro Stadio: in Tribuna Tevere uno striscione per il nuovo impianto della Roma.
Comitato pro stadio: siglato accordo con il comune di Roma per il parco Smart e della Rambla - Il Comitato favorevole alla creazione del nuovo impianto della Roma ha siglato un accordo con il Presidente del IV municipio e con il comune ... Segnala ilromanista.eu
Stadio Roma, il Comitato Pro firma un accordo con il Comune per Parco Smart e Rambla - Passo avanti per il progetto dello Stadio della Roma anche sul fronte del coinvolgimento territoriale. msn.com scrive