Roma il Comitato Pro stadio si muove | accordo col Comune per Parco Smart e Rambla

Dopo la vittoria del derby rimane altissima la concentrazione della Roma sul campo, nel giorno della vigilia dell’esordio europeo in quel di Nizza (occhio al cambio dell’arbitro ). Dietro le quinte però si lavora senza sosta al famigerato nuovo stadio di Pietralata, un progetto che sta incontrando molti ostacoli ma che oggi registra un piccolo passo avanti verso la sua realizzazione: il Comitato Pro ha stretto oggi un accordo con Municipio IV e Comune per la gestione e valorizzazione del Parco Smart e del Parco della Rambla. L’obiettivo è quello di prendersi cura di due aree verdi importanti del quartiere, promuovendo il senso civico dei cittadini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

