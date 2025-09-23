Roma Forum Nato | Simulazione virtuale in scenari di guerra
Roma – Lo sviluppo di modelli innovativi, anche attraverso l’impiego dell’intelligenza artificiale (AI) nella simulazione virtuale, può rafforzare la capacità di risposta in ambito sicurezza, sia in contesti di guerra sia in aree a rischio. Questi temi sono stati al centro del panel conclusivo della prima giornata della 20ª edizione del NATO CA2X2 Forum 2025, in corso a Roma fino al 25 settembre. L’evento, promosso dal NATO Allied Command Transformation (ACT) e organizzato dal NATO Modelling & Simulation Centre of Excellence (COE), riunisce centinaia di esperti, rappresentanti istituzionali e leader del mondo accademico, industriale e militare provenienti da oltre 30 Paesi per discutere di innovazione, tecnologia e sicurezza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
