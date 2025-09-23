Roma – Per affrontare efficacemente scenari di crisi è fondamentale accrescere l’interoperabilità tra sistemi militari e civili in tutti i domini, inclusi terra, mare, aria, spazio e cyber. Questo è stato il messaggio centrale emerso nella prima giornata della 20ª edizione del NATO CA2X2 Forum 2025, in corso a Roma. L’evento, promosso dal NATO Allied Command Transformation (ACT) e organizzato dal NATO Modelling & Simulation Centre of Excellence (COE), riunisce centinaia di esperti, rappresentanti istituzionali e leader del mondo accademico, industriale e militare provenienti da oltre 30 Paesi per discutere di innovazione, tecnologia e sicurezza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma, Forum Nato: Rafforzare la collaborazione internazionale