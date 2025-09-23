Roma Forum Nato | L’uso dell’IA essenziale negli scenari di guerra

Roma – L’Intelligenza Artificiale applicata ai sistemi di difesa sta diventando uno strumento chiave per sviluppare addestramento, esercitazioni, wargaming e rafforzare la capacità dei sistemi di mitigazione di eventi pericolosi in scenari di guerra e non solo. Questi temi sono stati al centro della prima giornata della 20ª edizione del NATO CA2X2 Forum 2025, in corso a Roma. L’evento, promosso dal NATO Allied Command Transformation (ACT) e organizzato dal NATO Modelling & Simulation Centre of Excellence (COE), riunisce centinaia di esperti, rappresentanti istituzionali e leader del mondo accademico, industriale e militare provenienti da oltre 30 Paesi, con l’obiettivo di approfondire innovazione, tecnologia e sicurezza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

