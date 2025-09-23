Roma Dybala e Bailey verso il recupero | obiettivo Lille

C’è voglia di tornare in campo. Paulo Dybala e Leon Bailey proseguono il loro percorso di recupero con lavoro differenziato, determinati a lasciarsi alle spalle gli infortuni e a tornare a disposizione di Gasperini per risolvere il problema offensivo della Roma. I due attaccanti salteranno l’esordio in Europa League domani a Nizza, ma puntano a rientrare nelle prossime settimane. La tabella di marcia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, entrambi hanno fissato un obiettivo preciso: il 2 ottobre, data della sfida di Europa League contro il Lille. L’idea è quella di rientrare almeno tra i convocati: difficile pensare a un impiego dal primo minuto, quasi impossibile, ma la volontà è esserci e farsi trovare pronti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

