Roma Dybala e Bailey verso il recupero | obiettivo Lille
C’è voglia di tornare in campo. Paulo Dybala e Leon Bailey proseguono il loro percorso di recupero con lavoro differenziato, determinati a lasciarsi alle spalle gli infortuni e a tornare a disposizione di Gasperini per risolvere il problema offensivo della Roma. I due attaccanti salteranno l’esordio in Europa League domani a Nizza, ma puntano a rientrare nelle prossime settimane. La tabella di marcia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, entrambi hanno fissato un obiettivo preciso: il 2 ottobre, data della sfida di Europa League contro il Lille. L’idea è quella di rientrare almeno tra i convocati: difficile pensare a un impiego dal primo minuto, quasi impossibile, ma la volontà è esserci e farsi trovare pronti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - dybala
Roma, parte l’era Gasperini: Dybala guida, Pellegrini in attesa
Morte Jota, la Roma si unisce al cordoglio: vicinanza da Dybala e non solo
Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy già a Trigoria: la Roma accelera
I tifosi della Roma a poche ore dal derby Marco Rossi Mercanti Giovanni: «Guardando la formazione, mi viene una tristezza. Dopo il mercato, la squadra sembra peggiorata. Wesley e Gasp... mah». Nicola: «Dybala, rialzati! Non sei finito, sei un co - facebook.com Vai su Facebook
Roma senza Dybala: gli infortuni della Joya costano 10 milioni https://bit.ly/4pGv3B8 #AsRoma - X Vai su X
Lazio-Roma, anche Dybala e Bailey con la squadra: ma non andranno in panchina; Lazio - Roma, anche Dybala e Bailey con la squadra: ma non andranno in panchina; Lazio-Roma, anche Dybala e Bailey con la squadra: ma non andranno in panchina.
VIDEO - Roma in campo verso il derby: out Dybala e Bailey - I giallorossi hanno lavorato a Trigoria dopo la sconfitta casalinga con il Torino. Come scrive ilromanista.eu
Roma, Wesley in gruppo: nel mirino la sfida col Nizza. Le ultime su Dybala - I giallorossi recuperano il terzino brasiliano in vista della trasferta di Europa League di mercoledì 24 settembre ... Riporta tuttosport.com