Roma a Santa Maria in Trastevere veglia per la pace a Gaza
A Roma, a Santa Maria in Trastevere, la basilica gremita ha ospitato la veglia "Pace per Gaza", promossa dalla Comunità di Sant'Egidio insieme ad Acli, Agesci, Azione Cattolica, Comunione e Liberazione e altri movimenti religiosi. I fedeli sono stato invitati a pregare per la fine della guerra, il rispetto del diritto internazionale, il rilascio degli ostaggi e in particolare per le vittime più giovani del conflitto.
Roma, a Santa Maria in Trastevere veglia per la pace a Gaza; PACE PER GAZA: Veglia di preghiera, in piazza Santa Maria in Trastevere, lunedì 22 settembre, ore 19,30. Promossa insieme ad associazioni, comunità cattoliche, religiosi. Presiede il card. Gualtiero Bassetti. In collegamento il card. Pierbattista Pizzaballa; Pizzaballa: siamo affranti, mai visto momento così duro, ma confido in tanti miti di cuore.
Roma, a Santa Maria in Trastevere veglia per la pace a Gaza - A Roma, a Santa Maria in Trastevere, la basilica gremita ha ospitato la veglia "Pace per Gaza", promossa dalla Comunità di Sant'Egidio insieme ad Acli, Agesci, Azione Cattolica, Comunione e Liberazion ...
Pizzaballa: «Feriti dal clima di odio, abbiamo lasciato il campo agli estremisti» - La veglia di preghiera per la pace in Terra Santa promossa a Santa Maria in Trastevere dalla Comunità di Sant'Egidio e da altre realtà del mondo cattolico.