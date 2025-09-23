Roma 66kg di coca 1Kg di coca rosa 1,2Kg di marijuana quasi un etto di hashish oltre 54mila euro in contanti e due pistole 35enne romano arrestato dai Carabinieri

Cronache Cittadine ROMA – I Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna, in collaborazione con quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Roma. 66kg di coca, 1Kg di coca rosa, 1,2Kg di marijuana, quasi un etto di hashish, oltre 54mila euro in contanti e due pistole. 35enne romano arrestato dai Carabinieri

In questa notizia si parla di: roma - 66kg

Maxi sequestro di droga a #Roma: 66 kg di cocaina, 1 kg di cocaina rosa, hashish e marijuana. Sequestrate anche armi clandestine e 54mila euro in contanti. #Carabinieri arrestano un 35enne ? https://carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-s - X Vai su X

Roma – 66 chili di cocaina e due pistole nel box auto, arrestato un 35enne; Nel box il deposito dei narcos di piazza Bologna: armi, soldi e 66 chili di cocaina; Droga: 66 chili di coca e 2 pistole nel box auto, un arresto nella Capitale.

Roma: 66 chili di coca e 2 pistole nel box auto, un arresto nella Capitale - i militari aiutati anche dal fiuto dell’unità cinofila, fatta giungere in supporto, hanno rinvenuto ben occultati, 66 kg di cocaina suddivisa in 66 confezioni da un 1 kg ... Da ilmetropolitano.it

Roma, nasconde 66 chili di cocaina, armi e contanti in casa: arrestato 35enne - Condotto nel carcere di Regina Coeli, tutto il materiale rinvenuto dai carabinieri è stato sequestrato. Riporta tg24.sky.it