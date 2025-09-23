Cremella (Lecco) – U n boato, poi le urla e il fuoco. In pochi istanti la cascina si è trasformata in un inferno. Chi è riuscito è scappato fuori casa dalle porte e giù per le scale, gli altri si sono lanciati dalle finestre, nudi. Una bambina di 3 anni è stata ricoverata in osservazione al Niguarda perché rimasta intossicata insieme ai genitori, mentre due quarantenni, compagna e compagno, sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale a Monza e a Lecco: lei si è spaccata una caviglia, lui la testa. Ferito pure un vigile del fuoco, un caposquadra di 51 anni colpito alla schiena da un detrito che gli ha fratturato una vertebra: ne avrà almeno per trenta giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rogo in cascina a Cremella, l’ombra del dolo: “Abbiamo rischiato di bruciare vivi”