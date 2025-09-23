Rogo in cascina a Cremella l’ombra del dolo | Abbiamo rischiato di bruciare vivi
Cremella (Lecco) – U n boato, poi le urla e il fuoco. In pochi istanti la cascina si è trasformata in un inferno. Chi è riuscito è scappato fuori casa dalle porte e giù per le scale, gli altri si sono lanciati dalle finestre, nudi. Una bambina di 3 anni è stata ricoverata in osservazione al Niguarda perché rimasta intossicata insieme ai genitori, mentre due quarantenni, compagna e compagno, sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale a Monza e a Lecco: lei si è spaccata una caviglia, lui la testa. Ferito pure un vigile del fuoco, un caposquadra di 51 anni colpito alla schiena da un detrito che gli ha fratturato una vertebra: ne avrà almeno per trenta giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: rogo - cascina
BUSSOLENO: ANCORA FIAMME ALLA RICHETTERA Quasi due settimane dopo il primo rogo, un nuovo incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi dalle rotoballe di fieno già andate in fumo due domeniche orsono in una cascina della borgata Rich - facebook.com Vai su Facebook
? Guardamiglio, incendio nel capannone di una cascina: distrutti attrezzi agricoli http://dlvr.it/TNBWGL #Guardamiglio #Incendio #Cascina #AttrezziAgricoli #VigiliDelFuoco - X Vai su X
Lecco, incendio in una cascina a Cremella: 14 feriti, 2 gravi - Quattordici persone sono rimaste coinvolte in un incendio che ha interessato sette unità abitative del centro storico del piccolo comune in provincia di Lecco ... Secondo tg24.sky.it
Cremella: rogo devasta una cascina in Via San Giovanni. Feriti una dozzina di residenti, alcuni in gravi condizioni - Una notte da incubo per i residenti di una cascina di Via San Giovanni a Cremella, nel centro storico del paese. Scrive casateonline.it