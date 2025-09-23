Rogo doloso di alberi piantumati con progetto Pnrr Falcomatà | Subdoli sabotatori del bene comune

Reggiotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, denuncia l'ennesimo rogo di alberi piantati per il progetto di riforestazione del territorio provinciale finanziato da Pnrr.“Un altro fatto gravissimo - afferma - che svilisce il nostro territorio e le sue bellezze. Bruciati alberi piantumati. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rogo - doloso

Abbiategrasso, rogo doloso in via Fusè: auto distrutte e danni a un appartamento

Spartaco, aria di rivolta. Ennesimo rogo doloso. Interviene anche la Digos

Rogo doloso alla Triennale di Milano della scultura di Jacopo Allegrucci che raffigura una balena come simbolo del cambiamento climatico.

Rogo doloso di alberi piantumati con progetto Pnrr, Falcomatà: Subdoli sabotatori del bene comune.

Palmi. In fumo alberi piantumati sul Monte Tracciolino, la condanna di Falcomatà - La ferma condanna del sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, dopo l'incendio per il quale si presume un'origine dolosa ... Segnala msn.com

Cornalba, 14° rogo doloso: «Abbiamo paura, tutelateci» - Cornalba ripiomba, a distanza di poco più di due mesi dall’ultimo episodio, nella preoccupazione e nella ... Si legge su ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Rogo Doloso Alberi Piantumati