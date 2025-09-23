Rogo doloso a Cremella Condanna dal sindaco

Una bambina di tre anni e il suo papà e la sua mamma intossicati, due quarantenni feriti dopo essere saltati dalla finestra, un vigile del fuoco con una vertebra fratturata, una cagnolina e due pappagalli morti bruciati. È il bilancio dell’incendio che l’altra notte ha devastato sette appartamenti in una cascina di corte in centro a Cremella, a due passi dal municipio. Il sospetto è che le fiamme siano state appiccate di proposito; mancano conferme, ma anche smentite. "Mi sento violata per i miei cittadini", sospira Cristina Brusadelli, 57 anni, sindaco dal 2024, dopo un lungo impegno da assessore ai Servizi sociali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rogo doloso a Cremella . Condanna dal sindaco

In questa notizia si parla di: rogo - doloso

Abbiategrasso, rogo doloso in via Fusè: auto distrutte e danni a un appartamento

Spartaco, aria di rivolta. Ennesimo rogo doloso. Interviene anche la Digos

Rogo doloso alla Triennale di Milano della scultura di Jacopo Allegrucci che raffigura una balena come simbolo del cambiamento climatico.

La Provincia Unica TV. . Devastante incendio nella notte in una palazzina a Cremella, due feriti gravi, intossicato un bimbo di 4 anni. Il rogo è doloso - facebook.com Vai su Facebook

Fiumicino, rogo doloso all’Equin Camping: morta la cavalla del campione Paolo Adorno https://ilfaroonline.it/2025/09/21/fiumicino-rogo-doloso-allequin-camping-morta-la-cavalla-del-campione-paolo-adorno/618532/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter - X Vai su X

Rogo doloso a Cremella . Condanna dal sindaco.

Rogo in cascina a Cremella, l’ombra del dolo: “Abbiamo rischiato di bruciare vivi” - Chi è riuscito è scappato fuori casa dalle porte e giù per le scale, gli altri si sono ... Si legge su msn.com

Cremella: dichiarati inagibili i sette appartamenti coinvolti nel rogo dalla probabile origine dolosa - Tutte le ipotesi restano aperte, pure quella del dolo che pare proprio la pista presa in esame dagli inquirenti. casateonline.it scrive