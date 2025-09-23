Rogo ad Arbia, mistero sulle cause. Bruciate centinaia di rotoballe di fieno.

Arbia (Siena), 23 settembre 2025 – L’allarme è scattato nel cuore della notte. Intorno alle 3 è giunta la segnalazione ai vigili del fuoco. Un rogo. In un’area aperta ma che si trova proprio fra due frazioni popolose, Taverne da una parte e Arbia dall’altra. Immediato l’intervento di uomini e mezzi per evitare che si propagasse. Nessun capannone agricolo interessato, sebbene questa sia una zona con campi e coltivazioni. Le fiamme hanno interessato infatti un deposito all’aperto di rotoballe, circa 1500. Il buio veniva illuminato dalle lingue di fuoco contro cui i pompieri hanno combattuto, cercando di salvarne il più alto numero possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

