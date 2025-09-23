Rogo ad Arbia mistero sulle cause Bruciate centinaia di rotoballe di fieno
Arbia (Siena), 23 settembre 2025 – L’allarme è scattato nel cuore della notte. Intorno alle 3 è giunta la segnalazione ai vigili del fuoco. Un rogo. In un’area aperta ma che si trova proprio fra due frazioni popolose, Taverne da una parte e Arbia dall’altra. Immediato l’intervento di uomini e mezzi per evitare che si propagasse. Nessun capannone agricolo interessato, sebbene questa sia una zona con campi e coltivazioni. Le fiamme hanno interessato infatti un deposito all’aperto di rotoballe, circa 1500. Il buio veniva illuminato dalle lingue di fuoco contro cui i pompieri hanno combattuto, cercando di salvarne il più alto numero possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: rogo - arbia
Rogo ad Arbia, mistero sulle cause. Bruciate centinaia di rotoballe di fieno.
Incendio Fano, le cause del rogo alla Carbon Line: ecco cosa sappiamo - Un bagliore arancione, una gigantesca colonna di fumo nero visibile a chilometri, l'odore acre di vetroresina bruciata e le sirene che non smettono di urlare. Riporta ilrestodelcarlino.it
Ghisalba il giorno dopo il rogo: cause ignote, la struttura chiusa per almeno un anno - Il video dei vigili del fuoco - Dopo l’incendio che giovedì mattina ha devastato la piscina comunale di Ghisalba, quel che resta della struttura è stato messo sotto sequestro. Si legge su ecodibergamo.it